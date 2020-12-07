Тихановская просит США провести расследование в отношении белорусских силовиков

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к американской стороне с просьбой провести расследование в отношении действий белорусских силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением она выступила на Атлантическом совете.

По ее словам, международное расследование должно проводиться под предводительством США совместно с Канадой, ЕС и Британией. Политик также выразила мнение, что в отношении белорусских властей должны быть расширены санкции.

«США должны запустить процедуру признания милицейских управлений, которые жестко разгоняли протестующих, таких как ОМОН, ГУБАЗИК, ГУБОПиК террористическими группами», — подчеркнула Тихановская.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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