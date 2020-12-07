Губернатор Вологодской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице «ВКонтакте» объявил 31 декабря выходным.

Кувшинников напомнил, что до Нового года осталось чуть больше трех недель. Он уточнил, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась женщина, которая предложила сделать 31 декабря выходным днем.

«И я тогда горячо эту инициативу поддержал. И вот сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря», — сказала губернатор.

Ранее выходным днем 31 декабря уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край, Татарстан и другие регионы.

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