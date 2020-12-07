Роспотребнадзор продлил до 2022 года правила по работе школ при коронавирусе

Роспотребнадзор продлил до 2022 года санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Правила запрещают проводить массовые мероприятия. Школы и детские сады должны работать по специальному расписанию, которое уменьшает контакты детей. Также за каждым классом закреплен свой кабинет.

В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пик заболеваемости в России: что прогнозируют ученые

— Собянин заявил о готовности Москвы к более масштабной вакцинации от COVID-19

— Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну