Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы
Ника Пикекатлет
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Россияне рассказали, как планируют провести зимние каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Туту.ру.
Согласно данным опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек, большинство намерено остаться дома. Об этом заявили 72% опрошенных.
При этом в прошлом году этот показатель составил 52%.
Также 12 человек заявили о том, что уже купили билеты или путевки на отдых на Новый год. Кроме того, 8% также планируют совершить покупку в ближайшее время, а еще 4% опрошенных собираются это сделать в самый последний момент.
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