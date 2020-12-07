Россияне рассказали о планах на новогодние каникулы

Россияне рассказали, как планируют провести зимние каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Туту.ру.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек, большинство намерено остаться дома. Об этом заявили 72% опрошенных.

При этом в прошлом году этот показатель составил 52%.

Также 12 человек заявили о том, что уже купили билеты или путевки на отдых на Новый год. Кроме того, 8% также планируют совершить покупку в ближайшее время, а еще 4% опрошенных собираются это сделать в самый последний момент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Не совершай ошибку: власти советуют не выходить из дома на Новый год

— Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

— Россиянам рассказали о погоде на Новый год