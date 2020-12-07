В Петербурге 20% госпитализированных с COVID находятся в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге каждый пятый пациент, госпитализированный с коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил первый зампредседателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, пишет ТАСС.

«В начале первой волны мы госпитализировали даже легких пациентов, таких было много. Сейчас 8% — легкие пациенты, имеющие какие-то еще заболевания, поэтому они у нас в стационарах, 22% — тяжелые, 70% — в состоянии средней степени тяжести», — сказал Сарана.

По его данным, свободны 9% коек. Чтобы принять новых пациентов, клиники выписывают больных долечиваться дома.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 151 894, выздоровели 86 158, погиб 5 861 пациент.

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