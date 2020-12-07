В Петербурге суд арестовал на 10 суток политолога Соловья
Карина Казанцева
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В Петербурге суд арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, в выходные Соловей организовал собрание, чтобы скоординировать свое общественное движение. Политолог не уведомил об этом власти.
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