В Петербурге суд арестовал на 10 суток политолога Соловья

В Петербурге суд арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в выходные Соловей организовал собрание, чтобы скоординировать свое общественное движение. Политолог не уведомил об этом власти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Петербурге задержали политолога Соловья