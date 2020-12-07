Германия готовится ввести жесткий карантин после Рождества

Власти Германии готовятся ввести жесткий карантин в стране после Рождества. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, уже существующие ограничительные меры в стране будут усилены.

СМИ уточняет, что в стране может быть закрыто все, кроме супермаркетов, с 27 декабря по 3 или 10 января.

Источники отметили, что школьные каникулы могут начаться раньше и быть продлены на неделю.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 67,5 млн заболевших, свыше 46,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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