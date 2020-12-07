СМИ: в Турции нашли тело россиянки, жаловавшейся на побои от мужа

Россиянка Вера Чикарева найдена мертвой в своей квартире в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на полицию.

По информации издания, женщина находилась в процессе развода с супругом, на побои от которого неоднократно жаловалась.

Однако правоохранители на данный момент не рассматривают версию об убийстве, так как видео с камер наблюдения показали, что в квартиру к ней никто не входил, а входная дверь была заперта изнутри.

Как отмечает газета, есть ли в произошедшем криминальный след, станет понятнее после изучения тела судмедэкспертами.

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