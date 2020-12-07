На Украине зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

На Украине выявили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всемирная организация по охране здоровья животных отметила, что вспышка была обнаружена на юге Украины в Николаевской области. Информация была передана в организацию от украинских властей в субботу, 5 декабря.

Согласно установленной информации, на территории частного подворья заразились и умерли вследствие вируса десять домашних птиц.

Ранее вспышка птичьего гриппа в стране была зафиксирована зимой 2019 года.

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