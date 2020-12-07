На Украине зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа
Ника Пикекатлет
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На Украине выявили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает РИА «Новости».
Всемирная организация по охране здоровья животных отметила, что вспышка была обнаружена на юге Украины в Николаевской области. Информация была передана в организацию от украинских властей в субботу, 5 декабря.
Согласно установленной информации, на территории частного подворья заразились и умерли вследствие вируса десять домашних птиц.
Ранее вспышка птичьего гриппа в стране была зафиксирована зимой 2019 года.
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