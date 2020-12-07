В зоопарке Барселоны львы переболели коронавирусом, сообщил директор зоопарка Жули Маури. Об этом пишет РИА «Новости».

«Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19», — рассказал Маури.

Он уточнил, что заболевание выявилось во время плановой проверки, когда животным сделали тест на антитела. Директор отметил, что львы только «чихали и кашляли», у них не было других симптомов.

Маури подчеркнул, что вирус от львов в людям может передаваться только «при очень тесном контакте». Другие животные не болели.

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