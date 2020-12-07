Роспотребнадзор утвердил правила хранения и транспортировки «Спутника V»

Роспотребнадзор утвердил правила для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление подписано главой ведомства Анной Поповой.

Согласно тексту документа, в течение всей транспортировки и при дальнейшем хранении препарата должна быть обеспечена температура -18°С и ниже.

В постановлении также прописана полная цепочка транспортировки вакцины и другие необходимые условия для хранения «Спутника V».

Документ вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 67,5 млн заболевших, свыше 46,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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