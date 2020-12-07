Диетолог предупредила об опасности мандаринов
Карина Казанцева
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Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева призвала россиян не есть слишком много мандаринов, потому что переедание может вызвать непереносимость. Об этом пишет РИА «Новости».
В то же время она подчеркнула, что небольшое количество употребляемых мандаринов не навредит здоровому человеку.
«Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты – яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму», — сказала эксперт.
Она отметила, что десяток мандаринов — уже «многовато».
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