Диетолог предупредила об опасности мандаринов

Диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева призвала россиян не есть слишком много мандаринов, потому что переедание может вызвать непереносимость. Об этом пишет РИА «Новости».

В то же время она подчеркнула, что небольшое количество употребляемых мандаринов не навредит здоровому человеку.

«Если есть по два-три мандарина, а в другие дни добавлять другие фрукты – яблоки, бананы, груши, то мы сводим риски нежелательных реакций к минимуму», — сказала эксперт.

Она отметила, что десяток мандаринов — уже «многовато».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шампанское для настроения: что можно после вакцинации

— Диетолог назвала продукты, способные защитить от рака

— Пользователь сети назвал серьезную опасность картофеля