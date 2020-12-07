Суд в Турции освободил журналистов НТВ

Суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Они будут депортированы из Турции», — произнес он.

Ранее турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главред НТВ раскрыла подробности работы задержанных в Турции журналистов

— Дело журналистов НТВ передано в суд в Турции