Суд в Турции освободил журналистов НТВ
Елизавета Мележенкова
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Суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Они будут депортированы из Турции», — произнес он.
Ранее турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.
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