Стали известны планы Кубани по участию в трёх новых направлениях нацпроектов

В 2021 году Краснодарский край планирует участвовать в трех новых направлениях национальных проектов.

Речь, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, идёт о новом национальныом проекте «Туризм», а также федеральных программах «Чистая страна» и «Патриотическое воспитание граждан РФ», которые включены в действующие национальные проекты.

«Для нас это возможность быстрее решать вопросы, которые сегодня волнуют жителей в городах и районах края. В том числе, инфраструктурные проблемы на побережье. Нам необходимо максимально участвовать в каждом новом направлении нацпроектов, в срок заключить соглашения с федерацией и разработать региональные проекты», – сказал глава Кубани в ходе краевого совещания.

Как сообщила руководитель регионального проектного офиса Светлана Герих, в соответствии с федеральным планом мероприятий все соглашения с ведомствами должны быть заключены до 23 декабря.

«Далее перед краем стоит задача до 1 февраля 2021 года утвердить региональные проекты. По нацпроекту в сфере туризма срок разработки региональных проектов – до 26 февраля 2021 года», – отметила она.

Также участники совещания обсудили исполнение нацпроектов этого года. Как и в 2019 году, раньше срока завершен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С опережением идет переселение из ветхого жилья – при плане 250 человек в этом году расселено 424. Кроме того, завершены работы по федеральной программе «Чистая вода» – в Анапе, Армавире и Успенском районе построены водопроводы.