Собянин заявил о готовности Москвы к более масштабной вакцинации от COVID-19

Москва готова к проведению более масштабной вакцинации от коронавируса нового типа, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при российском правительстве.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморожения, прививки. Уже в таком боевом режиме. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации», — рассказал Собянин.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от COVID-19. Глава государства уточнил, что уже более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.

5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока принять вакцину могут только люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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