Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при российском правительстве.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам Поповой, до 40% суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом приходятся на Москву и Санкт-Петербург.

«Средний суточный показатель [заболеваемости COVID-19] составляет 18,8 [заболевших] на 100 тысяч населения, и разброс показателя остается таким же великим, как и на предыдущей неделе», – добавила глава Роспотребнадзора.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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