Попова назвала регион с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Самые высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сохраняются в Карелии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при российском правительстве.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Сохраняется позиция лидера [по уровню заболеваемости COVID-19], это Республика Карелия с показателем 75,7 [заболевших] на 100 тысяч населения», – рассказала Попова.

По ее словам, влияние на ситуацию в регионе оказало несвоевременное введение ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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