За выходные в Москве привились от коронавируса около 2 тысяч человек

За минувшие выходные, 5-6 декабря, в Москве от коронавирусной инфекции привились порядка 2 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

«В выходные — в субботу и воскресенье — открыли прививочные пункты, на которых привилось за выходные около 2 тысяч человек», — сказал градоначальник на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19.

5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока вакцина доступна только для людей из группы риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 43 597 пациентов, вылечились 1 956 588 человек.

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