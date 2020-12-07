В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы французского учителя

Родственники чеченца Абдулаха Анзорова, убившего школьного учителя в пригороде Парижа, доставили его тело в Чечню и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским традициям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе региона Хеду Саратову.

Ранее в средствах массовой информации сообщали, что в Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя в пригороде Парижа.

По словам Саратовой, на похоронах присутствовали родственники и знакомые Анзорова.

Правозащитница выразила мнение, что за преступлением, связанным с убийством французского учителя, стоят «определенные силы или какие-то спецслужбы», а также СМИ, связывающие религию с терроризмом. Саратова считает, что причины происходящего следует искать внутри Франции.

«Нельзя задевать религиозные чувства людей, к какой бы религии они не принадлежали. В нашей стране религия защищена государством, и никто не считает оскорбления свободой слова. Это не есть свобода слова», — подчеркнула правозащитница.

В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими.

Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

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