В Кремле прокомментировали сообщения о похоронах обезглавившего учителя в Париже чеченца
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о прошедших в Чечне похоронах преступника, обезглавившего учителя под Парижем.
Ранее в средствах массовой информации сообщали, что в Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя в пригороде Парижа.
Представитель Кремля отметил, что у него нет информации относительно того, были ли эти похороны и как они прошли.
«Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию», — подчеркнул Песков.
В середине октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.
Сам террорист был убит патрульными полицейскими.
Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.
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