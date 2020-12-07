Кремль выразил надежду на скорое освобождение журналистов НТВ в Турции

Кремль надеется на скорое освобождение задержанных в Турции журналистов российского телеканала НТВ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной, Россия рассчитывает на урегулирование инцидента путем диалога, рассказал Песков.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул, что российская сторона будет принимать все возможные меры для помощи задержанным.

Ранее турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.

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