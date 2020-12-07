Более 340 человек задержаны на воскресных протестах в Белоруссии

За участие в несанкционированных протестных акциях, прошедших в Белоруссии 6 декабря, задержаны 344 человека, сообщает официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«В целях стабилизации обстановки правоохранители задерживали заводаторов и «активистов» с незарегистрированной символикой, скандирующих провокационные лозунги, призывающих к нарушениям общественного порядка», – указано в сообщении.

При этом Чемоданова отмечает снижение числа протестных акций в стране и количества их участников.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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