Число госпитализированных после отравления в Астрахани увеличилось до 30
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
После массового отравления в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС России.
По последним данным, в астраханские больницы доставлены девять взрослых и 21 ребенок, рассказал представитель ведомства.
До этого сообщалось о 20 госпитализированных.
Ранее стало известно, что несколько человек были госпитализированы после отравления в одном из астраханских бассейнов. Предположительной причиной является превышение концентрации хлора при обработке воды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уголовное дело возбуждено после массового отравления в бассейне в Астрахани
— Более 10 детей госпитализированы после отравления хлором в Астрахани