Число госпитализированных после отравления в Астрахани увеличилось до 30

После массового отравления в бассейне в Астрахани госпитализированы 30 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС России.

По последним данным, в астраханские больницы доставлены девять взрослых и 21 ребенок, рассказал представитель ведомства.

До этого сообщалось о 20 госпитализированных.

Ранее стало известно, что несколько человек были госпитализированы после отравления в одном из астраханских бассейнов. Предположительной причиной является превышение концентрации хлора при обработке воды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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