В Петербурге девочка получила ожог роговицы, играя с пистолетом отца

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила ожог роговицы глаза при игре с газовым пистолетом отца, который мужчина неудачно оставил на полке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что девочке была оказана необходимая медицинская помощь. В дальнейшем она была переведена на амбулаторное лечение.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

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