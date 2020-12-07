В Петербурге девочка получила ожог роговицы, играя с пистолетом отца
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила ожог роговицы глаза при игре с газовым пистолетом отца, который мужчина неудачно оставил на полке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что девочке была оказана необходимая медицинская помощь. В дальнейшем она была переведена на амбулаторное лечение.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Выбросившую из окна ребенка москвичку арестовали на два месяца
— Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, раненного выстрелом полицейского в Москве
— Уголовное дело возбуждено после массового отравления в бассейне в Астрахани