Минздрав опроверг сообщения о планах ограничить передвижение россиян

Министерство здравоохранения России не предлагает ввести ограничения на передвижение россиян из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов «Газете.Ru».

По его словам, фраза о возможности ограничения передвижения между регионами и внутри них содержалась в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко допустил рассмотрение возможности ограничить передвижение между регионами страны и внутри них на фоне ситуации с распространение коронавируса нового типа.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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