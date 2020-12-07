ФСБ задержала под Красноярском сторонников террористов

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Сотрудники Федеральной службы безопасности в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

Отмечается, что один из участников группировки, радикальный исламист, намеревался уехать за границу для участия в вооруженных действиях на стороне боевиков.

Мужчину задержали в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс.

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