ФСБ задержала под Красноярском сторонников террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

Отмечается, что один из участников группировки, радикальный исламист, намеревался уехать за границу для участия в вооруженных действиях на стороне боевиков.

Мужчину задержали в международном аэропорту Красноярска им. Д.А. Хворостовcкого при регистрации на рейс.

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