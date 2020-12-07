Инфекционист оценил вспышку неизвестного заболевания в Индии

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что вспыхнувшее в Индии заболевание не является новым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что утверждать о факте инфекционной патологии пока преждевременно, поскольку никакой информации о диагнозе заболевших людей пока нет.

Вознесенский также отметил, что в Индии часто возникают эпидемии, в том числе холеры. В случае с этим заболеванием все необходимые мероприятия четко прописаны международными документами.

«А если это какая-то совсем новая болезнь, ну, что я могу сказать, вероятность этого крайне-крайне низкая», — добавил он.

Специалист также подчеркнул, что больных с подозрением на холеру проверяют перед посадкой в самолет, поэтому занесение заболевания в Россию маловероятно.

Ранее стало известно, что 315 жителей города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш госпитализированы с симптомами недиагностированного заболевания.

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