Уголовное дело возбуждено после массового отравления в бассейне в Астрахани

Уголовное дело возбуждено после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности.

По последним данным, число госпитализированных после отравления в бассейне, возросло до 20 человек, из них 18 – дети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Анастасию Кротову. На данный момент шестеро детей находятся в реанимации.

Ранее стало известно, что несколько человек были госпитализированы после отравления в одном из астраханских бассейнов. Предположительной причиной является превышение концентрации хлора при обработке воды.

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