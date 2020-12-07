Заммэра Москвы: марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила мнение, что марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она напомнила, что борьба с инфекцией длится 9 месяцев. Заммэра назвала пандемию временем вызовов, с которыми впервые столкнулись мир, Россия и Москва.
Об этом она сказала на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020» в онлайн-формате.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 43 597 пациентов, вылечились 1 956 588 человек.
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