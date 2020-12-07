Число случаев COVID-19 в Москве превысило 650 тысяч

За минувшие сутки в Москве выявили 7 279 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Общее число случаев COVID-19 в столице увеличилось до 654 841, следует из данных оперштаба.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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