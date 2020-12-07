Глава Минздрава объяснил необходимость локдаунов из-за COVID-19

Ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией необходимы до тех пор, пока нет возможности влиять на пандемию с помощью лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

На данный момент фармацевтического влияния на эпидемиологический процесс нет в достаточном объеме, рассказал глава Минздрава. Пока такое влияние не появится, противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов являются допустимыми для защиты жизни и здоровья населения.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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