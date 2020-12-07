«Аэрофлот» рассказал о «заминированном» рейсе Нью-Йорк – Москва

Самолет «Аэрофлота» вылетел из Нью-Йорка в Москву с семичасовым опозданием после тщательного досмотра из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

Капитан самолета получил информацию о возможном минировании от американских наземных служб при подлете к нью-йоркскому аэропорту, рассказала Спивакова. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, после чего была проведена тщательная проверка.

Рейс вылетел из Нью-Йорка в Москву в 09.10 мск, он совершит посадку в столичном Шереметьево в 17.34 мск, указано в сообщении. Изначально вылет был запланирован на 02.20 мск.

7 декабря транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение о «минировании» рейса «Аэрофлота», прилетевшего из Москвы. Борт самолета, всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками. Информация об угрозе не подтвердилась.

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