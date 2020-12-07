Задержанным в Турции журналистам НТВ грозят обвинения в шпионаже

Задержанных в Стамбуле журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в Турции, знакомого с ситуацией.

«Российских журналистов могут обвинить в шпионаже, но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дело задержанных в Турции журналистов российского телеканала НТВ передано в суд.

4 декабря турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.

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