Блогеру Reeflay назначили психиатрическую экспертизу

Следствие назначило блогеру Стасу Решетникову, известному как Reeflay, психолого-психиатрическую экспертизу по делу о гибели девушки во время прямого эфира, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экспертиза должна установить психическое состояние блогера, в частности, в момент предполагаемого совершения преступления, рассказал источник.

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

В отношении 30-летнего Решетникова возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он арестован.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Избил и выгнал: блогер Reeflay задержан по делу о смерти девушки

— Блогеру Reeflay предъявили обвинение в нанесении смертельных травм девушке

— YouTube удалил аккаунт блогера Reeflay и записи его стримов после гибели девушки