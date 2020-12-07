Число случаев коронавируса на Украине превысило 821 тысячу
Анна Светлова
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За минувшие сутки на Украине выявлен 8641 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава минздрава страны Максим Степанов, передает РИА «Новости».
Так, общее число заболевших на Украине достигло 821 947. С начала пандемии жертвами инфекции стали 13 733 человека, вылечились 423 704.
Отмечается, что среди новых заболевших 390 детей и 284 медработника, 1037 человек были госпитализированы. За последние 24 часа зафиксировано 145 летальных исходов, выздоровели 5123 человека.
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