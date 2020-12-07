Число случаев коронавируса на Украине превысило 821 тысячу

За минувшие сутки на Украине выявлен 8641 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава минздрава страны Максим Степанов, передает РИА «Новости».

Так, общее число заболевших на Украине достигло 821 947. С начала пандемии жертвами инфекции стали 13 733 человека, вылечились 423 704.

Отмечается, что среди новых заболевших 390 детей и 284 медработника, 1037 человек были госпитализированы. За последние 24 часа зафиксировано 145 летальных исходов, выздоровели 5123 человека.

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