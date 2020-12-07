Более 10 детей госпитализированы после отравления хлором в Астрахани

В Астрахани 16 посетителей бассейна доставлены в больницы после предполагаемого отравления хлором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В числе госпитализированных 13 детей в возрасте от 4 до 12 лет, указано в сообщении.

При состояние четверых детей оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации, рассказали агентству пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура Татарстана проверяет информацию о массовом отравлении школьников

— В Якутске изъято почти 40 л антисептика после массового отравления людей

— В Калининграде произошло массовое отравление школьников