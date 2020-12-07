Более 10 детей госпитализированы после отравления хлором в Астрахани
Полина Рутковская
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В Астрахани 16 посетителей бассейна доставлены в больницы после предполагаемого отравления хлором, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
В числе госпитализированных 13 детей в возрасте от 4 до 12 лет, указано в сообщении.
При состояние четверых детей оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации, рассказали агентству пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.
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