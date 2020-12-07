Дело журналистов НТВ передано в суд в Турции
Полина Рутковская
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Дело задержанных в Турции журналистов российского телеканала НТВ передано в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком министерстве иностранных дел.
При этом информация о том, в чем конкретно обвиняются сотрудники телеканала, на данный момент отсутствует, отметил источник.
Ранее турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация.
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