В Красноярске 101-летняя пациентка преодолела коронавирус

Благодаря врачам больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Красноярске 101-летняя пациентка смогла вылечиться от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

Отмечается, что Людмила Щелкунова 1919 года рождения поступила с COVID-19 в БСМП, там ее состояние стабилизировали, после чего она была переведена в госпиталь.

7 декабря пациентку выпишут. Некоторое время она будет находиться под наблюдением участкового врача.

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