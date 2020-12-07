Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

Празднование Нового года в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции должно быть в первую очередь безопасным, напоминает Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче», – указано в сообщении.

Так, россиянам рекомендуется воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, а также от поездок за границу.

Во время новогодних праздников следует ограничить контакты и отказаться от многократного посещения гостей, отмечает ведомство. Также важно не забывать надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача вируса.

Кроме того, Роспотребнадзор подчеркивает, что потенциально опасными являются и массовые скопления людей вне помещений.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 43 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

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