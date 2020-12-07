Ученые спрогнозировали пик пандемии COVID-19 в Москве и Петербурге

Пик по количеству активных случаев болезни коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге придется на середину декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.

Он объяснил, что такие данные получили ученые вуза, основываясь на созданной ими математической модели прогнозирования распространения COVID-19.

По подсчетам ученых, пик по числу активных случаев заболевания коронавирусом в Москве ожидается 10-12 декабря с 149-151 тыс. одновременно болеющих людей, в Санкт- Петербурге — 15-16 декабря с 64-65 тыс. одновременно болеющих.

При нынешних темпах прироста заболевших, по прогнозам исследователей, Россия может выйти на пик по количеству активных случаев заболеваний 22 декабря, когда общее количество болеющих составит от 514 до 517 тыс. человек.

С начала пандемии в России зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 937 738 человек, умер — 43 141.

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