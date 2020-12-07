Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что России нужно полностью отказаться от длинных новогодних выходных, передает РИА «Новости».

Первая декада января является самым напряженным временем в году для скорой помощи, сказал Онищенко. Он отметил, что в крупных городах это смягчается тем, что люди отправляются за рубеж, однако в этом году из-за ограничений по коронавирусу этого не будет.

Кроме того, по словам академика, длинные выходные плохо влияют на экономику.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем... Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», — добавил парламентарий.

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