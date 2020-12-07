В Москве в понедельник ожидается до -7°С

В Москве в понедельник, 7 декабря, ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит от -7°С до -5°С. В ночь на вторник, 8 декабря, она может опуститься до -12°С.

Местами будет гололедица, предупредили синоптики.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/ с. Атмосферное давление составит около 768 мм рт. ст.

В Подмосковье днем прогнозируется от -9°С до -4°С, ночью — до -15°С.

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