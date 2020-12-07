Ледяной дождь во Владивостоке повредил 80% деревьев

Ледяной дождь во Владивостоке повредил около 80% деревьев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Часть из них не восстановится, рассказал представитель пресс-службы.

Общее количество вывезенного льда и снега с улиц города на утро понедельника, 7 декабря, составило 33 150 куб. м. Также 360 тонн обломанных веток вывезено с городских улиц на полигон твердых бытовых отходов.

Для скорейшей уборки города после ледяного дождя в конце ноября власти объявили общегородской субботник, в котором приняли участие более 4,5 тысяч человек.

18-20 ноября в Приморье прошел снежный циклон. В регионе был введен режим ЧС. Было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов. В городе без отопления осталось больше 600 домов, было зафиксировано 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, повалено не менее 4,5 тыс. деревьев.

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