Информация об угрозе на борту российского самолета в Нью-Йорке не подтвердилась

Информация об угрозе на борту самолета «Аэрофлота» в Нью-Йорке не подтвердилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника компании.

«Была угроза о постороннем предмете на борту, информация ложная, все проверили», — сообщил сотрудник «Аэрофлота».

Уточняется, что обратный рейс пришлось отложить более, чем на три часа.

7 декабря транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение о «минировании» рейса «Аэрофлота», прилетевшего из Москвы. Всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками.

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