Информация об угрозе на борту российского самолета в Нью-Йорке не подтвердилась
Бернст Ю.
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Информация об угрозе на борту самолета «Аэрофлота» в Нью-Йорке не подтвердилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника компании.
«Была угроза о постороннем предмете на борту, информация ложная, все проверили», — сообщил сотрудник «Аэрофлота».
Уточняется, что обратный рейс пришлось отложить более, чем на три часа.
7 декабря транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение о «минировании» рейса «Аэрофлота», прилетевшего из Москвы. Всех пассажиров и их багаж досмотрели с собаками.
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