Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб с пеплом на высоту 6 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара и газа с содержанием пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, передает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шлейф распространился на 90 км в северо-восточном направлении от вулкана.

Отмечается, что Ключевскому по-прежнему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

В первых числах октября извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.

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