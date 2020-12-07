В Нью-Йорке проверяют прибывший из Москвы самолет

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержали по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди, всех пассажиров и их багаж досматривали с собаками, передает ТАСС.

На данный момент, через три часа после прибытия, пассажирам все еще не разрешено покинуть аэропорт, рассказала прилетевшая этим рейсом Анастасия Шевченко.

По ее словам, больше часа пассажиров держали в самолете. Потом на улицу людей разбили на группы и проверяли собакой. Сейчас все пассажиры находятся в терминале прилета, где проверяют их багаж.

По неподтвержденным данным пассажиров самолета, их досматривают из-за угрозы взрыва.

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