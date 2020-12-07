Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год

Сайт объявлений «Авито» провел опрос и выяснил, какие подарки россияне хотят получить на Новый год, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, среди подарков, которые хотят получить женщины, самыми популярными оказались подарочные сертификаты и путешествия — так ответили 30% и 25% опрошенных россиянок соответственно. В топ желаемых подарков также попали сладости (20%), аксессуары (19%), одежда и обувь (17%), наборы для творчества (15%), нижнее белье (14%) и книги (12%).

Пожелания мужчин отличаются от женских. Так, по 24% респондентов назвали в качестве самых желанных подарков гаджеты и инструменты. Также популярностью пользуются автомобиль (19%) алкоголь (12%), игровые консоли (11%) и товары для спорта (9%).

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 декабря 2020 года среди 10 000 человек.

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