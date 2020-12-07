Жителей Европейской России предупредили о мощном антициклоне

Мощный антициклон установится в центре и на юге Европейской территории России, принеся с собой неизменчивую, солнечную и морозную погоду до конца недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«Погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных... Супермощный антициклон стоит над этой территорией», — сообщил Вильфанд.

По его словам, в центре Европейской России температура будет на 2°С ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7°С. До конца недели осадков там не ожидается, днем будет много солнца.

На севере Европейской России напротив будут наблюдаться положительные аномалии — -3-5°С, добавил синоптик.

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