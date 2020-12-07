Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км под морским дном. Эпицентр находился в 207 км от Усть-Камчатска.

Энергетический класс сейсмособытия составил 10,6.

По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 5

— Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Сахалине

— В Бурятии произошло сильное землетрясение