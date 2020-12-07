Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Бернст Ю.
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Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км под морским дном. Эпицентр находился в 207 км от Усть-Камчатска.
Энергетический класс сейсмособытия составил 10,6.
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
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