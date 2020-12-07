«Ъ»: семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 подали в суд на его производителей

Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в столичном аэропорту Шереметьево в 2019 году подали в Парижский суд иск против семи компаний, производивших «начинку» для лайнера. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, в список компаний, в отношении которых подан иск, попали пять французских, немецкая и американская фирмы, которые произвели большую часть установленного на самолете оборудования.

Истцами выступили члены семей 15 погибших пассажиров. В иске говорится, что причиной катастрофы стало «несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите», что привело к отказу многих систем.

Кроме того, иск был подан против «Аэрофлота» как эксплуатанта воздушного судна.

SSJ-100 компании «Аэрофлот» 5 мая 2019 года вылетел из Москвы в Мурманск, однако почти через почти 30 минут экипаж решил экстренно вернуться из-за технических проблем. Самолет совершил жесткую посадку, после чего произошло возгорание. В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. По версии следствия, командир воздушного судна при возвращении в аэропорт совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к возгоранию лайнера.

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